Bahçelievler belediye başkanı depreme çocuklarla birlikte sınıfta yakalandı
40 dakika önce
İstanbul DHABahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, deprem sırasında bir ilkokulu ziyaret ediyordu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:05 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, deprem sırasında bir ilkokulu ziyaret ediyordu. Sınıfta öğrencilerle konuşurken deprem meydana geldi. O anda büyük panik yaşandı. O anlar kameraya da yansıdı
Görüntü Dökümü:
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-Sınıftaki konuşma
-Deprem anı
-Kaçışmaları
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