Bahçelievler belediye başkanı depreme çocuklarla birlikte sınıfta yakalandı

İstanbul DHA

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, deprem sırasında bir ilkokulu ziyaret ediyordu. Sınıfta öğrencilerle konuşurken deprem meydana geldi. O anda büyük panik yaşandı. O anlar kameraya da yansıdı

Görüntü Dökümü:

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-Sınıftaki konuşma

-Deprem anı

-Kaçışmaları