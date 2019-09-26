Son Dakika Haberleri: Bahçelievler belediye başkanı depreme çocuklarla birlikte sınıfta yakalandı
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Bahçelievler belediye başkanı depreme çocuklarla birlikte sınıfta yakalandı

40 dakika önce

İstanbul DHABahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, deprem sırasında bir ilkokulu ziyaret ediyordu.

Bahçelievler belediye başkanı depreme çocuklarla birlikte sınıfta yakalandı, System.String[]

İstanbul DHA
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, deprem sırasında bir ilkokulu ziyaret ediyordu. Sınıfta öğrencilerle konuşurken deprem meydana geldi. O anda büyük panik yaşandı. O anlar kameraya da yansıdı

Görüntü Dökümü:
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-Sınıftaki konuşma
-Deprem anı
-Kaçışmaları


Hakan Bahadır, Bahçelievler, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:05 Kaynak: DHA
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