Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Mazbatasını Aldı

AK Parti'den Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahadır mazbatasını aldı.

AK Parti'den Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahadır mazbatasını aldı.



Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu'na partililerle gelen Bahadır, mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bahadır, 3 aydır seçimler için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.



Seçim sürecinde ortak bir çalışma prensibine sahip olduklarını belirten Bahadır, "İlk önce gönüllerine girmeye çalıştık, sonra oylarını istedik, yapacağımız işleri söyledik. Vatandaşlarımız da Bahçelievler'deki komşularımız da hemşehrilerimiz de bize teveccühte bulundular, oylarını verdiler. 31 Mart itibarıyla rakiplerimize göre yüksek bir oy oranıyla Bahçelievler Belediye Başkanlığı'nı AK Parti olarak kazandık, hamdediyoruz. Bize oy verenlere de oy vermeyenlere de teşekkür ediyoruz. Bugünden itibaren tüm Bahçelievler'de yaşayanların belediye başkanıyız. Hepsine gönlümüzü açıyoruz. AK Parti belediyeciliğini daha yüksek yerlere getireceğiz." diye konuştu.

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