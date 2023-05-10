Büyük İstanbul Mitingi'ne giderken görüntülenmişti, Hüseyin Bayraktar'a TOGG sürprizi! - Son Dakika
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Büyük İstanbul Mitingi'ne giderken görüntülenmişti, Hüseyin Bayraktar'a TOGG sürprizi!

10.05.2023 19:54

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Büyük İstanbul Mitingi'ne giderken görüntülenen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'ı ziyaret etti. Daha sonra da TOGG'a bindirip gezdirdi. Bahçelievler'de TOGG'a binen ilk vatandaş Bayraktar oldu.

Geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne giden Hüseyin Bayraktar merdivenlerde görüntülenmişti. Mitingden sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonunu ile Bayraktar'ı görüntülü aradı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Hüseyin Bayraktar'ı ziyaret edip hayır duasını aldı.

Büyük İstanbul Mitingi'ne giderken görüntülenen Hüseyin Bayraktar'a TOGG sürprizi

TOGG'A BİNDİRİP GEZDİRDİ

Bahadır, belediyeye ait olan yerli otomobil TOGG'a Bayraktar'ı bindirip gezdirdi. Bahçelievler'de TOGG'a binip gezen ilk vatandaş ise Hüseyin Bayraktar oldu. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Hüseyin Bayraktar'ı cuma günü Cumhurbaşkanı ile görüştüreceğini söyledi.

Büyük İstanbul Mitingi'ne giderken görüntülenen Hüseyin Bayraktar'a TOGG sürprizi

"YÜRÜYEREK ÇIKTIM MERDİVENLERİ"

Büyük İstanbul Mitingi'ne giderken görüntülenen Hüseyin Bayraktar "Yürüyen merdiven çalışmıyordu. Bende yürüyerek çıktım merdivenleri. Buradan metroya bindim. Daha sonra ben mitinge giderken genç biri de koluma girdi. Mitinge 1 milyon 800 bin kişi katılmış. Mitingde cumhurbaşkanımızı göremedim ama dinledim. Cumhurbaşkanı beni telefon ile aradı" dedi.

Büyük İstanbul Mitingi'ne giderken görüntülenen Hüseyin Bayraktar'a TOGG sürprizi

"ALLAH DAHA İYİSİNİ YAPTIRIR İNŞALLAH"

Başkan Bahadır tarafından TOGG'a bindirilip gezdirilen Bayraktar "Araba çok güzel. Allah daha iyisini yaptırır inşallah. Daha önce bir araba firmasında çalıştım. Daha güzeli olacak inşallah. Türkiye daha önce araba üretmeye teşebbüs etti ama yaptırmadılar. Bırak arabayı uçağı da yaptırmadılar" şeklinde konuştu.

Büyük İstanbul Mitingi'ne giderken görüntülenen Hüseyin Bayraktar'a TOGG sürprizi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Büyük İstanbul Mitingi'ne giderken görüntülenmişti, Hüseyin Bayraktar'a TOGG sürprizi! - Son Dakika


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