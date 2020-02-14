Bahçelievler Belediye Başkanı'ndan çöken binaya ilişkin açıklama - Son Dakika

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada, "Binayı daha önce boşalttık. Yarın da yıkılması planlanıyordu. Bugün bir şekilde yan yattı. Diğer binaya da hasar vermiş. Bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Bu bina için arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar" dedi.



Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Çöken bina havadan görüntülendi. Öte yandan binanın çökmeden önceki durumu ortaya çıktı.



"Binayı daha önce boşalttık"



Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise olay yerinde yaptığı açıklamada, "Binayı daha önce boşalttık. Yarın da yıkılması planlanıyordu. Bugün bir şekilde yan yattı. Diğer binaya da hasar vermiş. Yan duvarları çökmüş. Bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Bu bina için arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Kalan kimse olmadığı için bir sorun gözükmüyor. Ama altına boş olduğu için kağıt toplayıcısının girdiği söyleniyor. Bazı kişiler ise çıktığını belirtti. AFAD ve belediye ekiplerimiz burada. Köpekler dinledi. Şu an için altına kimse olmadığını biliyoruz. Molozları kaldıracağız. Diğer binayı da boşalttık. Hasar gören bina 1 yıllık binadır. Etrafında bulunan binaları boşalttık. Neden yıkıldığı belli değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL