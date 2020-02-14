Bahçelievler Belediye Başkanı'ndan çöken binaya ilişkin açıklama - Son Dakika

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır,çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada, "Görgü tanıklarının ifadelerine göre yıkım firmasından ya da başka kişiler tarafından giriş katta kolonlarda bulunan demirlerin alındığı söyleniyor. Ondan dolayı bu çökme oluyor. Bunlar tamamen görgü tanıklarının ifadesidir" dedi.

Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Ekipler, enkaz altında birinin olup olmadığını araştırıyor. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise olay yerinde yaptığı ikinci bir açıklamada, "Bina normalde boşaltılmış bir binadır. Bizden yarın yıkmak için ruhsat almışlardı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yıkım firmasından ya da başka kişiler tarafından giriş katta kolonlarda bulunan demirlerin alındığı söyleniyor. Ondan dolayı bu çökme oluyor. Bunlar tamamen görgü tanıklarının ifadesidir. Bize bir ihbar gelmedi. Gelse tedbir alırdık. Şu anda araştırmalar devam ediyor. İlk incelemede içeride kimsenin olmamasıdır. Kimi kişiler içeri girenlerin çıktığını söylüyor. Bizde kayıtlarda 7 katlı görünüyor" dedi.

8Selim Bayraktar - Hasibe Karadağ/İHA)