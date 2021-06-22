Bahçelievler Belediyesi, 250 personele ilk doz aşısını yaptırdı - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesinin 250 personeline, ilk doz biontech aşısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Belediyesi Çobançeşme Yerleşkesi'nde kurulan Kovid-19 seyyar aşı istasyonunda, sahadaki temizlik, veteriner, zabıta personeli, teknik hizmetler binasındaki memurlar ve yerleşkedeki atölye ile diğer birimlerde çalışanların aşıları yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, belediyenin bahçesinde kurulan Kovid-19 seyyar aşı istasyonunda aşılama işlemini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan yaklaşık 250 personeli, ilk doz biontech aşıları yapıldı.