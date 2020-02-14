BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ:  27 ARALIK 2019'TA BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ:  27 ARALIK 2019'TA BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ:  27 ARALIK 2019'TA BİNA BOŞALTILDI

6 saat önce

"Yıkılan binanın çevresindeki toplam 5 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır"Semih ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de çöken binayla ilgili Bahçelievler Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ:  27 ARALIK 2019'TA BİNA BOŞALTILDI, System.String[]

"Yıkılan binanın çevresindeki toplam 5 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır"

Semih ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de çöken binayla ilgili Bahçelievler Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi No: 9'da bulunan bina 1991 yılında yapılmıştır" denildi.

26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kontroller yapıldığı kaydedilirken şu bilgilere yer verildi:

"Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda söz konusu binaya da 14 Ekim 2019 tarihinde teknik  ekiplerimiz kontrol amaçlı giderek risk tespit ederek karot örneği alınması için bina sakinlerine tebligat yapmış ve 25 Kasım 2019 tarihinde lisanslı bir firma tarafından karot örnekleri alınmış ve yapılan tetkiklerde binanın riskli olduğu tespit edilmiştir. 27 Aralık 2019 tarihinde bina Bahçelievler Belediyesi tarafından tamamen tahliye edilerek elektrik, su, doğalgaz bağlantılarının kesilmesi için ilgili kurumlara resmi yazıyla iletilmiştir.

Yıkım sürecine ilişkin süreç devam ederken ilgili kurumlar elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarını kesmiştir. Binanın boş olması sevindiricidir. Yıkılan bina, yanındaki binada kısmi maddi hasar meydana getirmiştir. Bina enkazı altında her hangi bir vatandaşımızın olup olmadığı konusunda AFAD, Bahçelievler Arama Kurtarma Birliği ve İtfaiye çalışmalarını sürdürmektedir.

Yıkılan binanın çevresindeki toplam 5 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır"


Bahçelievler, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:30 Kaynak: DHA
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