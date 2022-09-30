Bahçelievler Belediyesi dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunlarına Katıldı - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunlarına Katıldı

30.09.2022 12:24
Bahçelievler Belediyesi dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunlarına Katıldı

Bahçelievler Belediyesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları programına katıldı.

Bahçelievler Belediyesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları programına katıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Bursa'nın İznik Gölü kıyısında düzenlenen programın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. 2 Ekime kadar devam edecek olan programda Bahçelievler Belediyesi'nin standı büyük ilgi gördü.

Dünya Göçebe Oyunları programına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler olarak 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılmak için İznik'teyiz. İstanbul'dan katılan tek belediye olduk. Burada muhteşem bir atmosfer var, adeta her köşe tarih ve kültür kokuyor. Biz de kurduğumuz standımız ile tarihi değerlerimizi, kültürümüzün taşıdığı izleri ziyaretçilerimize aktarıyoruz. Sloganımızda olduğu gibi biz Gelenekten Geleceğe Bir'iz" dedi.

29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'na yerli ve yabancı çok sayıda kişi katıldı. Özellikle Türk devletlerinden çok sayıda sporcu ve izleyici, geleneksel kıyafetleriyle müsabakaları izledi. Programın ilk gününde atlı okçuluk yarışması düzenlendi. Programda ayrıca Türk Hava Kuvvetleri ulusal akrotim gösteri ekibi Türk Yıldızları da uçuş gösterisi gerçekleştirdi.


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4. Dünya Göçebe Oyunları 4. Dünya Göçebe Oyunları 4. Dünya Göçebe Oyunları 4. Dünya Göçebe Oyunları
Kaynak: DHA

Dünya Göçebe Oyunları, Bahçelievler, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler Belediyesi dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunlarına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler Belediyesi dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunlarına Katıldı - Son Dakika
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