Bahçelievler Belediyesi ile İBB zabıtaları arasında park çalışması gerginliği - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler Belediyesi ile İBB zabıtaları arasında park çalışması gerginliği

20.06.2022 15:44
Bahçelievler Belediyesi ile İBB zabıtaları arasında park çalışması gerginliği

Bahçelievler Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri arasında, ilçedeki park çalışması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Bahçelievler Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri arasında, ilçedeki park çalışması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, Şirinevler Mahallesi'ndeki Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda vatandaşların talebi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma yerine gelen İBB ekipleri, parkın yanında bulunan Büyükşehir Belediyesince istimlak edilerek yıkılan konutların yerinde ve parkta kendilerinin yakın zamanda çalışma başlatacaklarını öne sürdü.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri de İBB'ye ait olan yerde değil, halihazırda belediyelerine ait parkta temizlik çalışması yaptıklarını belirtti. Parktaki çalışma nedeniyle ekipler arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya vatandaşların da dahil olmasıyla İBB ve Bahçelievler Belediyesi zabıtaları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Olaya müdahale eden Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Helin Görgül ile CHP'li Meclis Üyesi Rüştü Oğuz, durumu yatıştırdı.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, İBB ekiplerinin itirazına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Kimliğini Unutan Adayların Yardımına Esenyurt Belediyesi Zabıta Ekipleri Yetişti Kimliğini Unutan Adayların Yardımına Esenyurt Belediyesi Zabıta Ekipleri Yetişti Kimliğini Unutan Adayların Yardımına Esenyurt Belediyesi Zabıta Ekipleri Yetişti Kimliğini Unutan Adayların Yardımına Esenyurt Belediyesi Zabıta Ekipleri Yetişti Meral Akşener, İyi Partili Belediye Başkanları ile Bir Araya Geldi Meral Akşener, İyi Partili Belediye Başkanları ile Bir Araya Geldi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler Belediyesi ile İBB zabıtaları arasında park çalışması gerginliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
15:21 Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı
15:20 Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın
15:10 İbrahim Tatlıses, Babalar Günü'nde isyan etti: Ben vurulduğumda oğlum Ahmet gidip şirket kasamı boşalttı, onlar bana büyü yaptılar!
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
14:31 Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti
14:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
14:03 Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam
14:01 Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 15:48:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler Belediyesi ile İBB zabıtaları arasında park çalışması gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement