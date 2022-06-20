Bahçelievler Belediyesi ekipleri de İBB'ye ait olan yerde değil, halihazırda belediyelerine ait parkta temizlik çalışması yaptıklarını belirtti. Parktaki çalışma nedeniyle ekipler arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bahçelievler Belediyesi ile İBB zabıtaları arasında park çalışması gerginliği - Son Dakika

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