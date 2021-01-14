Bahçelievler Belediyesi kışa hazır - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi kışa hazır

14.01.2021 15:10

Bahçelievler Belediyesi kışa hazır İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı öncesi Bahçelievler'de hazırlıklar tamamlandı.

Bahçelievler Belediyesi kışa hazır

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı öncesi Bahçelievler'de hazırlıklar tamamlandı. Karın aniden bastırması ihtimaline karşı çok sayıda personel ve iş makineleri cadde ve sokaklarda yerlerini aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için verdiği kar uyarılarının ardından Bahçelievler Belediyesi harekete geçti. Kış hazırlıklarını tamamlayan ekipler olası kar yağışına karşı önlemini aldı. Bu kapsamda 475 personel, 43 araç, iş makinaları ve tuzlama araçları kar ve kış mücadelesi için hazır hazırlıklarını tamamladı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da çalışmaları yerinde takip etti. Çalışanlar cadde ve sokaklarda kar yağışında olumsuzluk yaşanmaması için araç ve iş makinalarıyla önlemlerini şimdiden aldı.

Kış günlerinde sokak hayvanları da unutulmadı. İlçede kedi ve köpek mama stokları yapılarak hayvanların kış mevsiminde aç kalmamaları için çalışmalar da tamamlandı.

İstanbul'da bugün öğleden sonra bir kar yağışının beklendiğinin bilgisini veren Başkan Bahadır, "Sonunda beklediğimiz kar yağışı gelecek. Sevinçliyiz. Tüm dünyada kuraklık var. Bir an önce karın gelmesi lazım. 50 tane aracımız 500 tane ekibimiz ile kara hazırız. Bir iklim değişikliği var. Vatandaşlarımızın şahsi olarak yapabileceği şeyler var. Bunlara dikkat etmeliyiz. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya teslim edeceğiz" açıklamasına yer verdi.

Bahçelievler Belediyesi kışa hazır
Bahçelievler Belediyesi kışa hazır
Bahçelievler Belediyesi kışa hazır
Bahçelievler Belediyesi kışa hazır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bahçelievler, İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bahçelievler Belediyesi kışa hazır - Son Dakika


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