Zabıta ekipleri belgelerini unutan adayları KPSS'ye yetiştirdi

Bahçelievler Belediyesi motorize zabıta ekipleri, kimlik kartını ve sınav giriş belgesini unutan 6 kişiyi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yetiştirdi.

Belediyeden yapılan açıklama göre, bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecek adaylar için tedbirler sınav öncesinde alındı.

İlçede sınavın yapıldığı 13 okulda konuşlanan motorize zabıta ekipleri, herhangi bir aksaklık durumda öğrencilere destek olmak için hazır bekledi.

Kimlik kartını ve sınav giriş belgesini evde unutan 6 kişi, sınava dakikalar kala ekipler tarafından evlerine ulaştırılıp belgelerini aldı. Ekipler daha sonra adayları, tekrar okullarına taşıyarak sınava yetiştirdi.