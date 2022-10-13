Bahçelievler Belediyesi'nden 65 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Bahçelievler Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 400'er lira eğitim desteğinde bulundu. Bahçelievler'de 'Bizim Esnaf' projesi kapsamında yaklaşık 65 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlanarak okul ihtiyaçları karşılandı.

Bahçelievler Belediyesi ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine eğitim desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine bin 200 lira kampüs harçlığı veren Bahçelievler Belediyesi bu yıl üniversite harçlığını 2 bin 400 liraya yükseltti. Üniversite öğrencilerine kampüs harçlıkları ekim, ocak, mart ve haziran aylarında 600 lira toplamda 2 bin 400 olarak verilecek.

"BİZ BAHÇELİEVLER'DE OKUMAYAN KİMSE KALMASIN İSTİYORUZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu eğitim öğretim yılında da geçen yıl olduğu gibi anaokuldan başlayıp üniversite öğrencilerimiz de dahil olmak üzere ilçemizdeki öğrencilerimize eğitim desteğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda 6 yaşındaki anaokula gidenlere, ilkokuldaki 4 sınıfa, ortaokuldaki 4 sınıfa, lisedeki 4 sınıfa, Kur'an Kursu'na giden arkadaşlarımıza bir de çıraklık eğitimine gidenlere toplamda 65 bin öğrencimize kırtasiye desteği sağladık. Bunu 'Bizim Esnaf' modeliyle kırtasiyelerimiz üzerinden gerçekleştirdik. Belediyemize müracaat eden bütün komşularımıza hiçbir kriter gözetmeden bu desteği sağladık. Biz Bahçelievler'de okumayan kimse kalmasın istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

BİZİM ESNAF PROJESİ İLE HEM ESNAF HEM VATANDAŞ KAZANIYOR

Bahçelievler Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Bizim Esnaf' uygulaması kapsamında öğrencilere yapılan yardımlar puan sistemi ile SMS üzerinden öğrenci velilerine gönderiliyor. Bahçelievler Belediyesi'ne kırtasiye desteği başvurusunda bulunan veliler Bahçelievler ilçesindeki kırtasiye esnafına giderek 400 lira alışveriş yapabiliyor.