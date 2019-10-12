Son Dakika Haberleri: Bahçelievler belediyesi'nden 'barış pınarı harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Bahçelievler belediyesi'nden 'barış pınarı harekatı'na destek

Bahçelievler belediyesi'nden 'barış pınarı harekatı'na destek

28 dakika önce

BAHÇELİEVLER Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Bahçelievler belediyesi'nden 'barış pınarı harekatı'na destek, System.String[]

BAHÇELİEVLER Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Bahçelievler Belediyesi cuma namazı çıkışında Şirinevler Ulu Camii, Yenibosna Merkez Camii ve Muhammediye Camii'nde Türk Bayrağı dağıttı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye topraklarına girdi. Fırat'ın doğusuna düzenlenen 'Barış Pınarı' operasyonunda hedef dünya barışına katkı sağlamak ve yaklaşık 30 kilometrelik bir derinlikte güvenli bölge oluşturmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda başlatılan operasyona bizler de Bahçelievler Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın birlik beraberlik şuurunu en üst seviyeye taşımak için Bahçelievler Belediyesi olarak uğrunda sayısız şehitler verdiğimiz Al Bayrağımızı vatandaşımıza dağıtıyoruz. Tüm dualarımız Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz için" dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Bahçelievler, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünün lojistik faaliyet yürüttüğü M4 kara yoluna ulaşıldı
Son dakika: Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı Türkiye tek yürek olmuşken, 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı 'macera' olarak değerlendirmesi tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:06:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçelievler belediyesi'nden 'barış pınarı harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]