Bahçelievler Belediyesi'nden boşaltılan bina ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi'nden boşaltılan bina ile ilgili açıklama

07.04.2022 16:47
Bahçelievler Belediyesi'nden boşaltılan bina ile ilgili açıklama

BAHÇELİEVLER Belediyesi, çökme riski nedeniyle boşaltılan binayla ilgili açıklama yaptı.

BAHÇELİEVLER Belediyesi, çökme riski nedeniyle boşaltılan binayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak 27 numarada bulunan bir binanın yanındaki temel kazasından dolayı meydana gelen olası riskten dolayı iki gün önce tahliye edilen bina sakinlerine bugün geçici olarak değerli ve acil eşyalarını almalarına izin verildi.Bahçelievler Belediyesi tarafından bina ve otelde kriz masası oluşturuldu.  Bina sakinleri otelde misafir edilmeye devam edilirken her türlü ihtiyaçları Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılanıyor. Belediye tarafından bina sakinlerine ayrıca taşınma yardımı da yapılacak" denildi.


Bahçelievler Belediyesi'nden boşaltılan bina ile ilgili açıklama
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Kaynak: DHA

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