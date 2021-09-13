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Bahçelievler Belediyesi'nden sünnet şöleni - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi'nden sünnet şöleni

13.09.2021 09:19

Bahçelievler Belediyesi tarafından sünnet edilen 400 çocuk için Milli Egemenlik Parkında sünnet şöleni düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından sünnet edilen 400 çocuk için Milli Egemenlik Parkında sünnet şöleni düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi'nin sünnet ettirdiği 400 çocuk için düzenlenen şölene sünnet olan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Milli Egemenlik Parkında düzenlenen etkinlikte kimi çocuklar şişme oyun parkurlarında oynarken, bazı çocuklar langırt gibi çeşitli oyunlar oynadı. Etkinlik alanında sahne alan animatörler ve Hacıvat ile Karagöz de çocukları hem güldürdü hem de çeşitli yarışmalar ile eğlendirdi. Sünnet olan çocuklar, aileleri ile birlikte eğlenceli saatler geçirdi.

Etkinlik, akşam saatlerinde ünlü sanatçı Turan Şahin konseri ile devam etti. Sanatçının eğlenceli Karadeniz türküleri ile vatandaşlar müzik ziyafeti yaşarken, konser alanına akın eden çok sayıda kişi ezgiler eşliğinde horon oynadı.

'AİLELERE KATKIDA BULUNDUK'

Bahçelievler belediyesi tarafından çeşitli hastanelerde sünnet ettirilen çocukların şölenine, Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı. Etkinlik alanında vatandaşları selamlaya Bahadır, ailelerle sohbet ederken bir taraftan da sünnet olan çocuklarla bol bol fotoğraf çekildi. Bahadır, sünnet olan tüm çocuklara akıllı kol saati hediye etti.

Başkan Bahadır yaptığı konuşmada, 'Öncelikle sünnet olan tüm çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, bu güzel ve renkli etkinlikte onlarla buluşmanın keyfini yaşıyoruz. Tüm çocuklarımıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum her birinin vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler olmalarını diliyoruz. Çocuklarını titizlikle yetiştiren ailelerimize sünnet ettirerek bir katkıda bulunduk' şeklinde konuştu.

'HEM ÇOCUKLARA HEM DE BİZE MORAL OLDU'

Çocuğuyla birlikte etkinliğe katılan Ayda Bozkurt, 'Bu etkinlik çok güzel oldu. Biz pandemiden dolayı sünnet ettirememiştik. Belediyenin bu katkısı oğlumuzu sünnet ettirmeye oldu' dedi.

Abdurrahman Akikov ise, 'Hem sünnet etkinliğinin olması hem de uzun bir aradan sonra böyle topluca bir alanda bulunmak iyi moral oldu. Ayrıca oğlumuzu da sünnet ettirdik' diye konuştu.

Bahçelievler Belediyesi'nden sünnet şöleni
Bahçelievler Belediyesi'nden sünnet şöleni
Bahçelievler Belediyesi'nden sünnet şöleni
Bahçelievler Belediyesi'nden sünnet şöleni

Bahçelievler, Karagöz, oyunlar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler Belediyesi'nden sünnet şöleni - Son Dakika


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