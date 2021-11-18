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Bahçelievler Belediyesi Tam Bana Göre Festivali'ne 40 proje ile katıldı - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi Tam Bana Göre Festivali'ne 40 proje ile katıldı

18.11.2021 15:23

Bahçelievler Belediyesi Tam Bana Göre Festivali'ne 40 proje ile katıldıANKARA Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festival'ine 40 proje ile katılan İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Bahçelievler Belediyesi Tam Bana Göre Festivali'ne 40 proje ile katıldı

ANKARA Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festival'ine 40 proje ile katılan İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlediği Tam Bana Göre Festival'i devam ediyor. Festival kapsamında stant kuran Bahçelievler Belediyesi ise Teknofest'te dereye giren projelerle ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Sanattan teknolojiye, bilimden eğlenceye birçok farklı alanda oluşturduğu 40 proje ile Bana Göre Festival'ine katılan Bahçelievler Belediyesi fuarın ilk iki gününde vatandaşların uğrak noktası oldu. Özellikle Topraksız Tarım, Su altı Aracı ve 3 bin metre irtifa roketi ile vatandaşların ilgisini üzerin çeken Bahçelievler Belediyesi festivalin devamında da misafirlerini ağılamayı bekliyor.

"Yapamazsınız, böyle bir şey ile uğraşmanıza gerek yok' diyenler çok oldu"

Bahçelievler Belediyesinin 2019 yılında kurulan insansız su altı sistemleri takımında bulunan ve başarılı bir insansız su altı aracı üretimine katkı sağlayan Ankara Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü mezunu Ahmet Can Özdil, "Bu sualtı aracımız yerli üretim. Görmüş olduğunuz gibi gider borularından yaptık biz sualtı aracımızın tüpünün. Kapağı aynı şekilde akrilikten oldu. Pervaneler, itici plastikler, motorlar yüzde 100 yerli. Gün geçtikçe bu projeleri geliştiriyoruz. Savunma sanayiimize bunu mühimmatlı bir şekilde sergilemek isteriz. 'Yapamazsınız, böyle bir şey ile uğraşmanıza gerek yok' diyenler çok oldu. Bazı firmalar bizi kapılarından çevirdi. Bütçe bulamadık, kendi harçlıklarımızla yaptık. Cebimizde 10 TL vardı çıkıyorduk 10 vida alıyorduk. Başardıktan sonra baya tebrik mesajları aldık" diye konuştu.

3 bin metre orta irtifa roketi

Bahçelievler Gazi Roket Takımı'nın geliştirmiş olduğu İrtifa Roketi'nin çok daha ileri aşamalara taşınacağını söyleyen Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Taha Karakaş şu ifadeleri kaydetti:

"Projemiz 3 bin metre orta irtifa roketi. Bu 3 bin metreye çıktığında içinden faydalı yükü bırakıyor. Faydalı yük kendi paraşütü ile inişini gerçekleştiriyor. Bu sırada roketin diğer parçaları tek bir yapı olarak 2 paraşütle yere iniyor. Bu parçaları yeniden toplayarak roketi yeniden atılabilir hale getirebiliyoruz. Bu projenin parçalarını tamamen kendimiz yaptık. Dışarıda işlettirme yapmadık. Bir sonraki adım olarak şunu düşünüyoruz; Uydu görevi gören bir dronu içerisine koyup, onu faydalı yük olarak kullanmak olacak.

Projenin planlaması ilk başta çok zordu. Çünkü bilgiye ulaşımı çok olmayan bir yapı. Kalıplamaları, kendi iç elektik aksamı olsun çok zor. Bunları geçtikten sonra uygulamada bazı sıkıntılar yaşadık. Ancak 1 buçuk ay içerisinde imalatını gerçekleştirdik. Başardığımızda kendiniz için gururlanmıyorsunuz, ailenizin sizin için gururlanması sizi gururlandırıyor."

Teknofest'te birincilik alan Topraksız Tarım Projesi umut vaat ediyor

Geliştirdikleri Topraksız Tarım Projesi ile gelecek nesillere fayda sağlamayı hedeflediklerini ve projenin gelişmeye de açık olduğunu ifade eden Ulaş Ozan Korkmaz, "Bu cihazı tasarlamamızın asıl sebebi 2050 yılında tarım arazilerinin iyice azalması. Biz bunun önüne geçmek için tamamen topraksız tarım cihazı ürettik. Günümüzde teknolojide geliştiği için biz bunu sadece topraksız tarım değil, yapay zekalı ve telefon kontrollü bir cihaz olarak geliştirmeye karar verdik. Teknofest'te birincilik aldık ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Bunu insanlara adapte etmeye çalışıyoruz. Bunu tanıtmaya ve böyle bir şeyin mümkün olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu projede yaklaşık 15 kişilik bir ekibiz. 3 ila 4 ay içerisinde projemizi hayata geçirdik. Bizim için zor bir süreç oldu. İmkanlar el vermedi paramız yetmedi ama en sonunda başardık" dedi.

Bahçelievler, İstanbul, Festival, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler Belediyesi Tam Bana Göre Festivali'ne 40 proje ile katıldı - Son Dakika


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