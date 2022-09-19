Bahçelievler'de sünnet ettirilen 885 çocuk için şölen düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'de sünnet ettirilen 885 çocuk için şölen düzenlendi

19.09.2022 11:38
Bahçelievler'de sünnet ettirilen 885 çocuk için şölen düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 885 çocuk ve aileleri için sünnet şöleni düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 885 çocuk ve aileleri için sünnet şöleni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen şölende, çocuklar için animasyon gösterileri ve yarışmalar yapıldı. Şölende, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Şölende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, geleneksel hale getirdikleri etkinlikle çocukları sevindirmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bu yıl 885 çocuğu sünnet ettirdiklerini belirten Bahadır, ayrıca ilçede okuyan 63 bin öğrenciye de kırtasiye yardımında bulunduklarını kaydetti.

Şölen şarkıcı Yusuf Güney'in konseri ile tamamlandı.

YORUMLAR
500
Kuyumcukent'te otopark aidatına yüzde 120 zam geldi! Çalışanlar araçlarını yol kenarlarına park etti Kuyumcukent'te otopark aidatına yüzde 120 zam geldi! Çalışanlar araçlarını yol kenarlarına park etti Son dakika haber! FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANLAR İÇİN BAHÇELİEVLER'DE DE OPERASYON; 1 GÖZALTI Son dakika haber! FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANLAR İÇİN BAHÇELİEVLER'DE DE OPERASYON; 1 GÖZALTI
Kaynak: AA

Bahçelievler, Şölen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de sünnet ettirilen 885 çocuk için şölen düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
11:11 Ünlü yönetmen Woody Allen emekli mi oluyor? Temsilcisinden ilk açıklama geldi
11:07 Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı birbirine kattı! "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto eden göstericiler gözaltına alındı
10:53 NASA, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti!
10:42 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,30 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Yunanistan'da gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi
10:37 Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı çok farklı çıktı
10:36 Gram altın yükselişte! 985 lira seviyesinden işlem görüyor
10:31 Adana'da berberiyle tartışan şahıs, işlediği cinayetin ardından arkadaşının evinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 11:49:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de sünnet ettirilen 885 çocuk için şölen düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement