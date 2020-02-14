Bahçelievler Belediyesinden çöken binayla ilgili açıklama - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesinden çöken binayla ilgili açıklama

6 saat önce

Bahçelievler Belediyesi, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde çöken 7 katlı binayla ilgili yazılı açıklama yaparak, yıkılan binanın çevresindeki 5 binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.

Bahçelievler Belediyesinden çöken binayla ilgili açıklama, System.String[]

Bahçelievler Belediyesi, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde çöken 7 katlı binayla ilgili yazılı açıklama yaparak, yıkılan binanın çevresindeki 5 binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.


Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'taki kentsel dönüşüm için boşaltılan 7 katlı bina gündüz saatlerinde büyük bir gürültü ile çökmüştü. Bahçelievler Belediyesi, çöken binayla ilgili yazılı açıklama yaparak, bina enkazında kimsenin olup olmadığı konusunda çalışmaların sürdüğünü ve tedbir amaçlı yıkılan binanın çevresindeki 5 binanın boşaltıldığını duyurdu. Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi No 9'da bulunan bina 1991 yılında yapılmıştır. 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından, ilçemizdeki vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda söz konusu binaya da 14 Ekim 2019 tarihinde teknik ekiplerimiz kontrol amaçlı giderek risk tespit ederek karot örneği alınması için bina sakinlerine tebligat yapmış ve 25 Kasım 2019 tarihinde lisanslı bir firma tarafından karot örnekleri alınmış ve yapılan tetkiklerde binanın riskli olduğu tespit edilmiştir. 27 Aralık 2019 tarihinde bina Bahçelievler Belediyesi tarafından tamamen tahliye edilerek elektrik, su, doğalgaz bağlantılarının kesilmesi için ilgili kurumlara resmi yazıyla iletilmiştir. Yıkım sürecine ilişkin süreç devam ederken ilgili kurumlar elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarını kesmiştir. Binanın boş olması sevindiricidir. Yıkılan bina, yanındaki binada kısmi maddi hasar meydana getirmiştir. Bina enkazı altında herhangi bir vatandaşımızın olup olmadığı konusunda AFAD, Bahçelievler Arama Kurtarma Birliği ve itfaiye çalışmalarını sürdürmektedir. Yıkılan binanın çevresindeki toplam 5 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Bahçelievler, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:16 Kaynak: İHA
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