Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Çocuk Esirgeme Kurumu\'nda kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Son Güncelleme: 29.08.2023 15:39

Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan 3,5 yaşındaki çocuk, aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aile çocuklarının yurtta şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Şiddet iddialarını yalanlayan kurum yetkilileri ise minik çocuğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan 3,5 yaşındaki çocuk, aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aile çocuklarının yurtta şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Şiddet iddialarını yalanlayan kurum yetkilileri ise minik çocuğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"MORLUKLARI VAR" İDDİASI

İstanbul'da yaşayan Eda Nur Kanıdinç, eşinin hapse girmesi ve maddi durumunun yetersizliği nedeniyle 3 buçuk yaşındaki Adnan Berk ve kardeşi 1 buçuk yaşındaki Efrin Kanıdinç'e bakamayacak duruma geldi. Çocuklar, Bahçilevler Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna teslim edildi. Çocuklarını görmek için sürekli yurda giden anne Eda Nur Kanıdinç geçtiğimiz haftalarda çocuklarının vücutlarında morluklar gördüğünü iddia etti. Çocuklarını geri almak isteyen aile, yeterlilikleri yerine getiremedi. Geçtiğimiz akşam rahatsızlanan Adnan Berk, hastaneye kaldırıldı. Minik çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik çocuğun cenazesi otopsi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuk hayatını kaybetti

"KIZIMIN DA CESEDİNİ ALACAKTIM"

Çocuğunun ölümünde ihmal olduğunu savunarak şikayette bulunan anne Eda Nur Kanıdinç, "Ben çocuklarımı ayın 18'inde yurda götürdüm. 23'ünde görmeye gittiğimde oğlumun sol gözünde morluk gördüm. Bir gün sonra ben giderek dilekçe verdim ve şikayetçi oldum oğluma darp raporu aldım. Çocuklarımı almak istedim ama vermediler çocuklarımı. Dün akşam saat 19.00 gibi oğlum rahatsızlanmış hastaneye kaldırmışlar. Ama bize söylemediler hastaneye kaldırdıklarında oğlum kan kusuyormuş. Çocuğumun iki defa kalbi durmuş ciğerleri yırtılmış. Öyle söyledi doktor. Daha sonra naklettiler başka hastaneye. Orada hava makinesi bağladılar onunla bir gün kaldı bugün de vefat etti. Oğlum kötüleşince o akşam hemen kızımı bana verdiler. Eflin'i aldığımda bronşları dolmuş öksürüyordu. Onu da hemen hastaneye götürdüm. Burnu akıyordu gözleri baygın bakıyordu. Onu vermeseler onun da cesedini alacaktım. Bu yapanların yanına kalmasın cezalandırılsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GÖTÜRMÜŞLER

Şiddet olayını yalanlayan kurum yetkilileri ise minik çocuğun karın ağrısı ve tuvalete çıkamama şikayetiyle hemşireler tarafından hastaneye kaldırıldığını, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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