BAHÇELİEVLER D-100'DE KAZA: 1 KİŞİ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI (1) - Son Dakika

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BAHÇELİEVLER D-100'DE KAZA: 1 KİŞİ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI (1)
6 saat önce
Bahçelievler D-100 Karayolu Edirne yönünde bir otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı.
Bahçelievler D-100 Karayolu Edirne yönünde bir otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada aracın içindeki bir kişi sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:27 Kaynak: DHA
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