Bahçelievler D-100'de kaza: 1 kişi araç içinde sıkıştı (1) - Son Dakika

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Bahçelievler D-100'de kaza: 1 kişi araç içinde sıkıştı (1)
6 saat önce
100 Karayolu Edirne yönünde bir otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı.
BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu Edirne yönünde bir otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada aracın içindeki bir kişi sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:39 Kaynak: DHA
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