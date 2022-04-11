BAHÇELİEVLER D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

11.04.2022 10:47

100'DE seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

BAHÇELİEVLER D-100'DE seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

D-100 Karayolu, Yenibosna mevkii Topkapı istikametinde sabah saatlerinde Güven Ergören'in kullandığı 34 FS 1996 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ergören aracı yol kenarına çekti. Otomobil alev alev yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

"BÜYÜK İHTİMAL ELEKTRİK ŞASE YAPTI ONDAN YANDI"

Otomobil sürücüsü Güven Ergören, "Babamlara araçta koku var farkında mısınız dedim. 'evet' dediler. Beşyol'a geldik aracın torpidosundan dumanlar yükselmeye başladı. Buraya geldik yanmaya başladı. Sabah aracın içinde ön sağ tarafta su birikintisi vardı. Akşam yağmur yağdı bir yerden su kaçtı. Büyük ihtimal elektrik şase yaptı ondan yandı" dedi.

BAHÇELİEVLER D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
BAHÇELİEVLER D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
BAHÇELİEVLER D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
BAHÇELİEVLER D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
BAHÇELİEVLER D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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