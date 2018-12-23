Son Dakika Haberleri: Bahçelievler D-100 Karayolu'nda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

4 saat önce

BAHÇELİEVLER, D-100 Karayolu'nda otomobil sürücüsü motosiklete çarparak hızla kaçtı.

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
BAHÇELİEVLER, D-100 Karayolu'nda otomobil sürücüsü motosiklete çarparak hızla kaçtı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 03: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 PF 649 plakalı otomobil sürücüsü arıza nedeniyle aracını Bahçelievler mevkiinde durdurup yardım beklemeye başladı. İddiaya göre, arkadan gelen ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil ise arızalanan aracı son anda fark etti. Direksiyonu sola doğru çeviren otomobil sürücüsü önünde seyreden 34 YC 6690 plakalı motosiklete çarptı. otomobil sürücüsü kazanın ardından hızal olay yerinden kaçtı. Kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü de yere düşüp yaralandı. Arkadan gelen Cudi Kirazlı'nın kullandığı 34 KR 2578 plakalı otomobil de motosikleti altına aldı. Olay yerindeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsüne yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücülerden aldığı bilgiler neticesinde kaçan otomobil sürücüsünün kullandığı aracın plakasını tespit etmek için çalışma başlattı. Kaza ya karışan otomobil ve motosiklet ile arızalanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:00 Kaynak: DHA

Bahçelievler, D-100 Karayolu, 3. Sayfa
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