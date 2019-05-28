Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme
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Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

22 dakika önce

BAHÇELİEVLER'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.
Bahçelievler Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 11 katlı site 18 Şubat'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmıştı. 80 daire ve 12 dükkandan oluşan sitede kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:23 Kaynak: DHA
Karsan Otomotiv, Bahçelievler, Güncel
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