Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme
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BAHÇELİEVLER'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:23 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.
Bahçelievler Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 11 katlı site 18 Şubat'ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmıştı. 80 daire ve 12 dükkandan oluşan sitede kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!
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