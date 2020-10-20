Bahçelievler'de 150 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 bin 950 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 111 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen perşembe Bahçelievler'de operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 150 bin 950 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 111 gram kokain,

3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile 12 bin 250 lira ve 600 dolar para ele geçirildi. Bir kişi ise gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul