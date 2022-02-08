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BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI O ANLAR KAMERADA

08.02.2022 14:34

Yolda yürüyen 1 kişi hayatını kaybettiHaber-Kamera Ahmet YEŞİLMENİSTANBUL,(DHA)- BAHÇELİEVLER'de ehliyeti olmayan 17 yaşındaki çocuk aşırı hız nedeniyle kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Kubilay Sütlü'ye (63) çarptı.

Yolda yürüyen 1 kişi hayatını kaybetti

Haber-Kamera Ahmet YEŞİLMENİSTANBUL,(DHA)- BAHÇELİEVLER'de ehliyeti olmayan 17 yaşındaki çocuk aşırı hız nedeniyle kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Kubilay Sütlü'ye (63) çarptı. Sütlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken araçtaki 2 kişi kazayı hafif yaralı atlattı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay geçen Pazar günü saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 17 yaşında S.C.Y.'nin kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Araç önce kaldırımda yürüyen Kubilay Sütlü'ye, daha sonra park halindeki araçlara çarptı. S.C.Y.'nin kullandığı araç en son kaldırıma çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda oturan iki kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesi olay yerinde Kubilay Sütlü'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sütlü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü S.C.Y. ve C.S.S.(20) ise kazayı hafif yaralı atlattı. Olay sonrası aracın sürücüsü S.C.Y. adli makamlarca serbest bırakıldı. Kubilay Sütlü'nün cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Rize'ye götürüldü

Kaza sırasında iş yerinde bulunduğu söyleyen Cengiz Nazilli, İşyerimizde otururken gelen ses üzerine dışarı çıktım. Aracın caddeden sağa döndüğünü ve park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir kişiye vurdu. Kaldırımda oturan iki kadının da bağırmasını duydum. Bunları gördükten sonra ambulansa haber verdim. Yanına gidemedim ama yerde hareketsiz bir şekilde yatıyordu. dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yeri çalışanları kapının önünde oturduğu esnada aracın süratli bir şekilde yoldan çıkıp kaldırıma çarparak durabildiği görülüyor. İşyerinin önünde oturan 2 kadının panik halinde kaçışmaları da güvenlik kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI O ANLAR KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI O ANLAR KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI O ANLAR KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI O ANLAR KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI O ANLAR KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI O ANLAR KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI O ANLAR KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI O ANLAR KAMERADA

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Bahçelievler, Tragger, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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