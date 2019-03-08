Bahçelievler'de 17 Yaşındaki Genç Başından Vurulmuş Halde Bulundu
27 dakika önce
İstanbul - BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ GENÇ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU(Ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ GENÇ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU(Ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:50 Kaynak: DHA
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17 Yaşındaki Genç, Günlük Kiralık Evde Başından Vurulmuş Halde Bulundu