Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de 17 Yaşındaki Genç Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Bahçelievler'de 17 Yaşındaki Genç Başından Vurulmuş Halde Bulundu

27 dakika önce

İstanbul - BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ GENÇ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU(Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

Bahçelievler'de 17 Yaşındaki Genç Başından Vurulmuş Halde Bulundu, System.String[]
İstanbul - BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ GENÇ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU(Ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:50 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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