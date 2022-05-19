BAHÇELİEVLER'DE 19 MAYIS COŞKUSU; GENÇLER İÇİN İKİ PARK AÇILDI - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DE 19 MAYIS COŞKUSU; GENÇLER İÇİN İKİ PARK AÇILDI

19.05.2022 18:18

Bahçelievler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Bahçelievler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Şehit Enes Koç Parkı ve Genç Parkı törenle açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Kutlamalar Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleşecek Oğuzhan Koç konseri ile sona erecek.

Yenibosna Şehir Stadında gerçekleşen kutlamalara Bahçelievler Kaymakam İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT ENES KOÇ'UN ADI BAHÇELİEVLER'DE YAŞAYACAK

Bahçelievler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda iki park açılışı yaptı. Bahçelievler Belediyesi tarafından parka ismi verilen Şehit Enes Koç, 8 Ocak'ta Barış Pınarı Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olmuştu. Yenibosna Merkez Mahallesi Çığ Sokak'ta törenle açılışı yapılan parka Şehit Enes Koç'un adı verildi.

Parkın açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bugün çok önemli ve çok anlamlı bir gün. 19 Mayıs. Bir 'başlangıcı' ifade eden, bir iradeyi gösteren, içinde vatan sevgisi olan, 'bağımsızlık benim karakterimdir' sözünün sembolü olan, atılan 'yürekli' bir adımın bizi 'sonsuzluğa' götüren bir yolculuk olduğunu gösteren bir gün. Hizmete açılan parka Şehit Enes Koç'un adını vererek Bahçelievler'de yaşatmak istedik. Bu parkı O'nun kalplerimizde ve zihinlerimizde devleşen adı ile taçlandırmak istiyoruz. İstiyoruz ki, burada vakit geçiren çocuklarımıza, gençlerimize örnek olsun. Bugünü anlamlı kılan şehidimiz, genç kardeşimiz. Çok kıymetli ailesi de burada. Onlara 'böylesi bir yiğit evlat' yetiştirdikleri için bir kez daha minnetlerimizi ve baş sağlığı diliyorum? dedi.

GENÇ PARK DA AÇILDI

Bugün ikinci olarak 'sky park' açıldı. İçerisinde gençlerin kaykay yapabileceği özel alanlar olan parkta yürüyüş yolları, dinlenme, oyun ve spor alanları bulunuyor. Genç Park açılış töreninde de konuşan Dr. Hakan Bahadır, '19 Mayıs Kurtuluş Savaşı'nın fitilinin ateşlendiği Milli Mücadele'nin başladığı gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, onun silah arkadaşlarının, Türk askerinin, Türk ordusunun, yüce Türk Milleti'nin diriliş günü. Bize bugünleri yaşamamız için ne gerekiyorsa onu yapan şehitlerimizin, gazilerimizin yazdığı büyük bir destanın 'başlangıç' günü. Böyle özel bir günde bu parkı vatandaşlarımızın hizmetine kazandırdığımız için mutluyuz. Gençlerimizi kendini rahat ve özgür hissetsin istedik. Yeteneklerini sergilesinler, gençlerin ilgisini çeksin istedik. Park uluslararası standartlara göre yapıldı. Kaykay parkının yanında basketbol sahası var. Her iki parkı açmaktan da çok mutluyum? ifadelerini kullandı.

SAAT 20.00'DE OĞUZHAN KOÇ KONSERİ VAR

Parkın açılışından sonra sokak basketbolu turnuvası yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği turnuvada Dr. Bahadır da gençlerle basketbol oynadı, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Bahçelievler'deki 19 Mayıs kutlamaları, nostalji arabalarla yapılacak şehir turu ve ardından saat 20.00'de Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleşecek Oğuzhan Koç konseri ile sona erecek.

BAHÇELİEVLER'DE 19 MAYIS COŞKUSU; GENÇLER İÇİN İKİ PARK AÇILDI
BAHÇELİEVLER'DE 19 MAYIS COŞKUSU; GENÇLER İÇİN İKİ PARK AÇILDI
BAHÇELİEVLER'DE 19 MAYIS COŞKUSU; GENÇLER İÇİN İKİ PARK AÇILDI
BAHÇELİEVLER'DE 19 MAYIS COŞKUSU; GENÇLER İÇİN İKİ PARK AÇILDI
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE 19 MAYIS COŞKUSU; GENÇLER İÇİN İKİ PARK AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER'DE 19 MAYIS COŞKUSU; GENÇLER İÇİN İKİ PARK AÇILDI - Son Dakika
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