Bahçelievler'de 2. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 2. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı - Son Dakika

Bahçelievler'de 2. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı

6 saat önce

Bahçelievler'de, 5 katlı apartmanın 2. katından düşerek ağır yaralanan kız çocuğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Bahçelievler'de 2. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı, System.String[]

Bahçelievler'de, 5 katlı apartmanın 2. katından düşerek ağır yaralanan kız çocuğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katındaki balkondan henüz bilinmeyen nedenle düşen 16 yaşındaki C.Y. ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan C.Y'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Bu arada, C.Y'nin düşme anı, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve hastaneye kaldırılması da güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Caddesi, Zafer Mahallesi, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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