Bahçelievler'de 2 kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Bahçelievler'de 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

7 saat önce

Bahçelievler'de silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de 2 kişi silahla vurularak öldürüldü, System.String[]

Bahçelievler'de silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Samet (32), Kürşat (34) ve Sami Bulut'u silahla ateş ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kişileri hastaneye kaldırdı.

Samet Bulut'un durumu ciddiyetini korurken, Kürşat ve Sami Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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