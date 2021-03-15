BAHÇELİEVLER'DE 23 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.T. (34) ve S.K. (24) ve H.Ç. (25) isimli şüpheliler gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 57 adet fişek, 22 kilo 112 gram bonzai, 1 kilo 39 gram kimyasal madde, 1 adet vakum makinesi, 2 adet hassas terazi, 8 adet aseton ve 2 adet kaşık ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. ve S.K. tutuklanarak cezaevine konuldu. H.Ç. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.