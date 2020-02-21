BAHÇELİEVLER'DE 3 AĞIR HASARLI BİNA DAHA YIKILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE 3 AĞIR HASARLI BİNA DAHA YIKILDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE 3 AĞIR HASARLI BİNA DAHA YIKILDI

6 saat önce

Bahçelievler'de, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 binanın daha yıkıldı.

BAHÇELİEVLER'DE 3 AĞIR HASARLI BİNA DAHA YIKILDI, System.String[]
Bahçelievler'de, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 binanın daha yıkıldı.

İstanbul Bahçelievler'de 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremde hasar gördüğü için boşaltılan 7 katlı bina çökmüştü. Aynı depremde zarar gördüğü için boşaltılan 3 binanın daha yıkımına başlandı. Bahçelievler'de bu hafta başında ağır hasarlı olan 2 bina yıkıldı. Bugün de Fevzi Çakmak Mahallesi Emre Sokak'ta bulunan 33 yıllık 5 katlı bina, Hürriyet Mahallesi Yonca Sokak'taki 45 yıllık 4 katlı bina ve Cumhuriyet Mahallesi Atmaca Sokak'taki 50 yıllık apartmanın da aralarında olduğu üç binanın daha yıkımına başlandı.  Bu ay sonuna kadar Bahçelievler'de bulunan ağır hasarlı 24 binanın yıkılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yonca sokaktaki bina yıkımı

-Emre sokaktaki bina yıkımı

-Atmaca sokaktaki bina yıkımı


- İstanbul
Bahçelievler, İstanbul, Silivri, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
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