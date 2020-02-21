Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de 3 ağır hasarlı bina daha yıkıldı - Son Dakika
Bahçelievler'de 3 ağır hasarlı bina daha yıkıldı
6 saat önce
Bahçelievler'de, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina daha yıkıldı.
Bahçelievler Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
'de, Silivri
açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina daha yıkıldı.
İstanbul Bahçelievler'de 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremde hasar gördüğü için boşaltılan 7 katlı bina çökmüştü. Aynı depremde zarar gördüğü için boşaltılan 3 binanın daha yıkımına başlandı. Bahçelievler'de bu hafta başında ağır hasarlı olan 2 bina yıkıldı. Bugün de Fevzi Çakmak Mahallesi Emre Sokak'ta bulunan 33 yıllık 5 katlı bina, Hürriyet Mahallesi Yonca Sokak'taki 45 yıllık 4 katlı bina ve Cumhuriyet Mahallesi Atmaca Sokak'taki 50 yıllık apartmanın da aralarında olduğu üç binanın daha yıkımına başlandı. Bu ay sonuna kadar Bahçelievler'de bulunan ağır hasarlı 24 binanın yıkılması bekleniyor.
- İstanbul
Son Dakika Eylül ayındaki İstanbul depreminde iletişim kesintisi yaşayan GSM operatörlerine para cezası Karadeniz'de palamut geri döndü Son dakika: İstanbul'da ağır hasarlı binaların yıkım süreci başlıyor Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi