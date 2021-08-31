Bahçelievler'de 30 Ağustos Zafer Bayramı şarkıcı Buray konseriyle kutlandı - Son Dakika

? Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde şarkıcı Buray sahne aldı.

Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde 99. yıl dönümü kutlanan Zafer Bayramı etkinliğine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'30 AĞUSTOS'UN BİZİM TARİHİMİZDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR'

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, '30 Ağustos Zafer Bayramı İstiklale başlangıç olan bir gün. Tüm halkımızın Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Her yaştan insanla bugün bu meydanda bir araya geldik. 30 Ağustos'un bizim tarihimizde önemli bir yeri var' dedi.

Etkinlikte sahne alan şarkıcı Buray, 'Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 30 Ağustos Zafer Bayramını bize armağan ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. En keyifli konserlerinden biri olacak" şeklinde konuştu.