Bahçelievler'de "30 Ağustos Zafer" konseri - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı Bahçelievler'de Buray konseriyle coşkuyla kutlandı.

Bahçelievler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Hasan Doğan Spor Kompleksi Açık Otoparkında sevilen şarkıcı Buray konser verdi. Binlerce Bahçelievlerlinin doldurduğu alanda Buray'ın performansı izleyenlerden büyük beğeni topladı. Bahçelievler halkı, Buray'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konsere Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı.

"Bizim istiklalimizin başlangıcı olan bir gün"

Konserde konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, " Ben tüm vatandaşlarımızın özellikle Bahçelievlerli vatandaşlarımızın, komşularımızın, hemşerilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle minnetle anıyorum. Ondan sonra şehit olan asker, polis, sağlık şehidi tüm geçmişlerimize de rahmet ve minnet sunuyorum" diye konuştu.

"Büyük bir coşku olacak, en güzel konserlerimden biri olacak"

Konserde Zafer Bayramına binaen konuşan Şarkıcı Buray, "Öncelikle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e bize böyle bir bayram hediye ettiği için ve ayrıca istiklal mücadelesindeki herkese çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir kalabalık var. Büyük bir coşku olacak, en keyifli, en güzel konserlerimden biri olacağından eminim" şeklinde konuştu.

Şarkıcı Buray'ın geleceğini duyunca hemen konser alanına geldiğini belirten 10 yaşındaki Yusuf Emir Aşkıseven, "Bu konser bence çok güzel olmuş, Atatürk'ü anmamız için. Birlikte eğlenmemiz için yapılan çok güzel bir gün Zafer Bayramı. Umarım çok güzel olur, Buray'ı da çok seviyoruz. Onun için hemen gelelim dedik" diye ifade etti.

Hem Zafer Bayramı hem de şarkıcı Buray'ın konser vermesinden dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade eden 10 yaşındaki Ecem Naz Gündüz, "Atatürk'ü çok seviyoruz ve bu bayram bizim için çok şerefli bir gün. Çok mutluyum, bugün çok heyecanlıyız, Buray da çıkacak birazdan" dedi.

Türk bayrağının her daim dalgalanmasını isteyen Hikmet Demirci, "Atatürk'ün sayesinde bu bayraklarımız havalarda. Canımız ona feda olsun. Yeter ki bayraklarımız inmesin. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Tek vücut, tek bayrak olsun" diye belirtti. - İSTANBUL