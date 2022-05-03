Bahçelievler'de 35 aracı çizen şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de 35 aracı çizen şahıs serbest bırakıldı

03.05.2022 15:07
Bahçelievler'de 35 aracı çizen şahıs serbest bırakıldı

Bahçelievler'de elindeki cam ve taş parçalarıyla park halindeki 35 aracı çizerek zarar veren yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Bahçelievler'de elindeki cam ve taş parçalarıyla park halindeki 35 aracı çizerek zarar veren yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde elindeki cam ve taş parçalarıyla park halindeki 35 aracı tek tek çizerek zarar veren yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde 35 araca zarar verdiği tespit edilen yabancı uyruklu H.S.A.K. (29) sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi Bakan Varank: 'Teröristler İBB'de boy gösteriyor' Bakan Varank: 'Teröristler İBB'de boy gösteriyor'

Bahçelievler, Şirinevler, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de 35 aracı çizen şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçelievler'de 35 aracı çizen şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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