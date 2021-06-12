Üye Girişi
BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ

12.06.2021 14:53

BAHÇELİEVLER'de pazarcılar, 50 yıllık Soğanlı Cumartesi Pazarı'nın yerinin değiştirilmesini protesto etmek için yürüdü.

BAHÇELİEVLER'de pazarcılar, 50 yıllık Soğanlı Cumartesi Pazarı'nın yerinin değiştirilmesini protesto etmek için yürüdü.

Bahçelievler Belediye Meclisi,1,5 yıl önce Soğanlı Meydanı Kıbrıs Caddesi'nde bulunan 50 yıllık semt pazarının başka bir yere taşınması kararı alındı. Aradan geçen sürede tüm girişimlerine rağmen ikna olmayan pazarcılar bugün Kıbrıs Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte pazarcılar ellerinde dövizler taşıyıp, slogan attı. Yapılan basın açıklamasıyla son bulan protestonun ardından İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, Bahçelievler Belediyesi'nde konula ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Pazarcılar da eylemine Bahçelievler Belediyesi önünde devam etti.

'BİR YILDIR PAZARIMIZI AÇAMIYORUZö

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, yaptığı basın açıklamasına, 'Geçen haftadan bu yana pazarımızı açmak için girişimlerde bulunduk. Gerek belediye başkan yardımcısı gerek partilerin değerli temsilcileriyle görüşme fırsatımız oldu. Ancak pazarımız ile ilgili bir cevap alamadık. Pazaryeri Büyükşehir Belediyesi ile Bahçelievler Belediyesi arasında gidip geliyor. Pazara ve pazarcıya sahip çıkan yok. Pazarcı esnafı ortada sahipsiz bırakılmış durumda. Yaklaşık bir yıldır pazarımızı açamıyoruz. Ama artık belediye başkanlarından pazar yerlerimizi istiyoruz. Gerek Şirinevler pazarı gerek Soğanlı Cumartesi Pazarı esnafı son derece mağdur. Bu mağduriyetin belediyeler tarafından giderilmesini talep ediyoruz. Biz çok şey istemiyoruz. Yaklaşık 50 yılı aşkın bir süredir Soğanlı'da kurulan pazar yerimizi bize teslim etmelerini istiyoruz. Belki belediye meclis kararıyla pazar yerini sokaktan taşıma kararı alınmış olabilir. Ama gene geçmiş dönem belediye başkanı Osman Develioğlu arkamda bulunan arsayı Kadir Topbaş'la istimlak ederek hem pazar yeri hem otopark inşa etmiştir. Bari hem otopark hem de pazar yeri olarak kullanılabilecek yere taşınalımö dedi.

"PAZARIMIZI BİZE TESLİM EDİN"

Pazarlarının açılmasını istediklerini söyleyen Şengün, 'Belediyemiz yeni bir meclis kararı alarak pazarımızı Bağcılar sınırına yakın tamamen yokuş olan bir alana taşıdı. Vatandaşlar o yokuşu kullanamaz. Biz bunu söylediğimizde vatandaşa servis koyarız diyorlar. Bu pandemi döneminde hiçbir kadın servis kullanmaz. Bizim belediyemizden talebimiz sokağı işgal etmeden bizim için yapılan pazar yerini vermeleri. Arkamdaki binanın kontrolü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda. Buradan Ekrem İmamoğlu'na da sesleniyorum; Pazarımızı bize teslim edin, pazarımızı bize verin, biz pazarımızı açmak istiyoruzö diye konuştu.

"YENİ PAZAR YERİ ÇOK YOKUŞ"

Mahalle sakini Neşe Tüzün ise 'Vatandaş olarak pazarımızı yerinde istiyoruz. Söyledikleri pazar yerlerine gidemiyoruz. Çünkü yokuş varö dedi.

'PAZARCI ESNAFININ HAK KAYBINA UĞRAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİRö

Konuyla ilgili Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde cumartesi günlerinde kurulmakta olan semt pazarının, Bahçelievler Belediye Meclisi'nin yaklaşık 1 buçuk yıl önce aldığı kararla başka bir yere nakledilmesine karar verilmiştir. Belediye meclisinde oy birliği ile alınan bu karar, pazarda tezgah açma hakkı olan 289 esnafa resmi olarak tebliğ edilmiştir. Alınan kararla hiçbir pazarcı esnafının hak kaybına uğraması söz konusu değildir. Yeni pazarın kurulması için Cumhuriyet Mahallesi Çelikhançer Caddesi üzerinde 12 bin metrekarelik bir alan tahsis edilmiş ve alanda pazarcı esnafın her türlü insani ihtiyacını karşılayabileceği şekilde düzenleme yapılmıştırö denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

'Modern Pazar yerinde hem pazarcı esnafının hem de Bahçelievler halkının kaliteli alışveriş yapabilmesi amaçlanmıştır. Pazar alanı olarak düzenlenen alan hem pazarcı esnafının araç yoğunluğunu hem de bölgedeki araç yoğunluğunu kaldıracak kapasitededir. Komşumuz olan Bağcılar ve Güngören'in ilçemize geçiş güzergahında bulunan ana arterde oluşan trafik yoğunluğu da hesaba katıldığında, Kıbrıs Caddesi ve bağlantı sokaklarında kurulan pazarın bölgedeki taşıt trafiği yoğunluğunu çekilmez hale getirdiği muhakkaktır. Ayrıca, olası acil durumlarda ambulans, itfaiye ve emniyet araçlarının olaya müdahalesinin olumsuz şekilde etkilenmesi, pazarın başka bir yere nakledilmesini kaçınılmaz kılmıştır.ö

BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ
BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ
BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ
BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ
BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ
BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ
BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ
BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ
BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ
BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ

Bahçelievler, Cumartesi, İstanbul, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Salgının ateşi düştü ama acillerde yoğunluk var! Yetkili isim, bu vakalara dikkat çekiyor 16:09 Salgının ateşi düştü ama acillerde yoğunluk var! Yetkili isim, bu vakalara dikkat çekiyor Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın giydiği gelinliğe talep yağdı! İşte özel tasarımın fiyatı 16:00 Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın giydiği gelinliğe talep yağdı! İşte özel tasarımın fiyatı Herkes insan sanıyor ama gerçek bambaşka! Dijital modeller milyonlar kazanıyorlar 15:51 Herkes insan sanıyor ama gerçek bambaşka! Dijital modeller milyonlar kazanıyorlar
İki kadın trafikte saç başa kavga etti! Trafiği kilitleyen kavga anı kamerada 15:22 İki kadın trafikte saç başa kavga etti! Trafiği kilitleyen kavga anı kamerada Sosyetik güzel Süreyya Yalçın evinde peş peşe poz verdi! Mezura görünümlü kemeri görenler dönüp bir daha baktı 14:50 Sosyetik güzel Süreyya Yalçın evinde peş peşe poz verdi! Mezura görünümlü kemeri görenler dönüp bir daha baktı Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu 14:43 Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu
Son Dakika: İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi 13:41 Son Dakika: İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı 12:34 Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Futbol yorumcusu Ayhan Akman'ın ekonomi kanalında tavsiye vermesi mizah konusu oldu Futbol yorumcusu Ayhan Akman'ın ekonomi kanalında tavsiye vermesi mizah konusu oldu         
16:11
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler         
16:01
40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi         
15:57
Balkondan düşerek feci şekilde can veren Ukraynalı modelin son sözü Balkondan düşerek feci şekilde can veren Ukraynalı modelin son sözü "Please" olmuş         
15:30
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler         
14:44
Caner'den olay gönderme! Milli Takım'da yerine tercih edilen Umut Meraş'ı küçümsedi Caner'den olay gönderme! Milli Takım'da yerine tercih edilen Umut Meraş'ı küçümsedi         
14:34
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
Ölüm meleği olarak olarak bilinen mantar, Karadeniz'de zehirlenme vakalarının yaşanmasına neden oldu Ölüm meleği olarak olarak bilinen mantar, Karadeniz'de zehirlenme vakalarının yaşanmasına neden oldu         
12:22
Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine         
12:17
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:49
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 16:33:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement