Bahçelievler'de 500 bin TL'lik soygun
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İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcu aracından 500 bin liralık ziynet eşyası çalındı.
İstanbul Bahçelievler
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
'de bir kuyumcu aracından 500 bin liralık ziynet eşyası çalındı.
Olay, Yenibosna Yıldırım Beyazıt
Caddesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, kuyumculuk işi ile uğraşan M.A. ve C.T., aldıkları 500 bin lira değerindeki 14 adet altın kolye, bileklik ve yüzüğün içinde olduğu çantayı bagaja koyup araçlarına bindi. Bu sırada bagaj kapağı açıldı ve bir kişi çantayı alıp kaçtı. M.A. ve C.T. hemen hırsızın peşinden koşsa da şahıs kendisini bekleyen cipe binip gözden kayboldu.
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