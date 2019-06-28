Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de 500 bin TL'lik soygun
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bahçelievler'de 500 bin TL'lik soygun

42 dakika önce

İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcu aracından 500 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

Bahçelievler'de 500 bin TL'lik soygun, System.String[]
İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcu aracından 500 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

Olay, Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, kuyumculuk işi ile uğraşan M.A. ve C.T., aldıkları 500 bin lira değerindeki 14 adet altın kolye, bileklik ve yüzüğün içinde olduğu çantayı bagaja koyup araçlarına bindi. Bu sırada bagaj kapağı açıldı ve bir kişi çantayı alıp kaçtı. M.A. ve C.T. hemen hırsızın peşinden koşsa da şahıs kendisini bekleyen cipe binip gözden kayboldu.

Kuyumcular, daha sonra Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi Amirliğine başvurdu. Mağdurların ifadelerini alan polis, hırsızların peşine düştü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
Yenibosna, İstanbul, Bahçelievler, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu'nun "Teşekkür" afişleri reklam panolarında yerini aldı! Saadet Partisi İstanbul Adayı Necdet Gökçınar: İmamoğlu ve Yıldırım'a bir gönül kırgınlığım var Ekrem İmamoğlu'nun yetkileri neler, hangi kararlar için Belediye Meclisi'nin onayı gerekiyor? İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:21:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de 500 bin TL'lik soygun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]