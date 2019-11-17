Son Dakika Haberleri: BAHÇELİEVLER'DE 6 KATLI APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI(GENİŞ HABER)
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE 6 KATLI APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI(GENİŞ HABER) - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE 6 KATLI APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI(GENİŞ HABER)

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'DE 6 KATLI APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDIBAHÇELİEVLER'de 6 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı.

BAHÇELİEVLER'DE 6 KATLI APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI(GENİŞ HABER), System.String[]

BAHÇELİEVLER'DE 6 KATLI APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri  hafif şekilde yaralandı.

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL,

Yangın, Hürriyet Mahallesi Fatih Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı katında 05.30 sıralarında çıktı. Apartmanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi.  Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın sonucunda alev alev yanan apartmanın çatısındaki yangını kontrol altına aldı. Yangına müdahale esnasında 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.  Vatandaşlar yanan çatıyı ve itfaiyenin müdahalesini endişeli gözlerle izledi. Öte yandan çatının yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-6 katlı apartmanın çatısının cep telefonu kamerası tarafından çekilen yanma anı

İtfaiyenin çalışması

-Yaralanan itfaiye eri

Genel ve detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:42 Kaynak: DHA
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