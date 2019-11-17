BAHÇELİEVLER'DE 6 KATLI APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI(1)

BAHÇELİEVLER'DE 6 KATLI APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL,

Yangın, Hürriyet Mahallesi Fatih Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı katında 05: 30 sıralarında çıktı. Apartmanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın sonucunda alev alev yanan apartmanın çatısındaki yangını kontrol altına aldı. Çatının yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.