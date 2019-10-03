Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de 6 ton kaçak içki ele geçirildi
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Bahçelievler'de 6 ton kaçak içki ele geçirildi

1 saat önce

Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, 6 ton kaçak içki geçirildi.

Bahçelievler'de 6 ton kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, 6 ton kaçak içki geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin deposuna operasyon düzenledi.

Operasyonda, su tankları ve bidonların içerisinde 6 ton metil ve etil alkol bulundu.

İçki üretiminde kullanılan makineye el konulan operasyonda, 1 kişi de gözaltına alındı.

Bahçelievler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:08 Kaynak: AA
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