- Bahçelievler'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara camilerde aşılama başladı - Son Dakika

- Bahçelievler'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara camilerde aşılama başladı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nin açıklamasının ardından Bahçelievler'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara cami avlusunda aşılama başladı. Aşı sırası gelen vatandaşlar, kılınan namazın ardından aşılarını oldu.

İstanbul Valiliği'nin camilerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar için aşılama talimatını vermesinin ardından Bahçelievler Belediyesi ve ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şirinevler Uluğ Camii'nde kılınan öğle namazının ardından sırası gelen vatandaşlar cami avlusunda aşılarını yaptırdı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır namazın ardından uygulamayı yerinde takip edip yaşlılarla sohbet etti. Aşının öneminin vurgulandığı uygulamada, aşıyı daha önce yaptırmamış ve 2'nci doz sırası gelen vatandaşlar yaptırabilecek. Uygulama Bahçelievler'de bulunan camilerde her gün farklı bir noktada öğleden sonra kılınan namazın ardından yapılacak. Camilerde aşılama çalışması tüm İstanbul'da uygulanacak.

" Türkiye'de her kesimden insana sırası geldikçe aşı yapılıyor"

Aşının önemine vurgu yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bu şunu gösteriyor evlerinde ayaklarına gittiğimiz gibi camilerde her yerde vatandaşımız ayağına gidiyoruz ikinci aşıları da yapıyoruz. Amaç herkesi aşılamak sırası geldikçe vatandaşlar aşılanacak. Dikkat çekmek istediğim nokta Dünya'da aşı adaletsizliği varken; Türkiye'de her kesimden insana sırası geldikçe aşı yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı aşı adaleti açısından Türkiye ilk 5 de olması bizim için gurur verici. Cami avlusundaki uygulama İstanbul'da var, valiliğimizin yaptığı bir uygulamadır amaç vatandaşımızın ayağına gitmek. Vatandaşımız maalesef aşı yapmaktan çekiniyor, ben bir hekimim çocuklarımıza nasıl aşı yaptıysak bu da normal bir aşıdır. DSÖ kabul ettiği, üniversitelerin onayladığı bir uygulamadır, dünyanın her yerinde yapılıyor." dedi.

"Kurallara uymalıyız"

Vatandaşlardan Mustafa Kemal Kurt aşının önemine dikkat çekerek, "Bugün Hastanede randevum vardı ne şanslı insanım ki Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın yanında aşı oldum. İnşallah bu hastalık ülkemizden bir an önce kalkar, kurtulur sağlık ve selamete ereriz. Devletimiz kontrollü bir serbestlik bıraktı buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aşıdan sonra kuralları ihmal etmemeliyiz" diye konuştu.

"Aşılama çok önemli"

Aşılanmanın daha da artmasını isteyen sağlık çalışanlarından Öznur Eroğlu, "Çoğu ülkeye göre çok iyi hizmet veriyoruz, tek istediğimiz aşılara dikkat edip yaptırmaları, çoğu yaşlı randevu almayı bilmediği için aşılara ulaşmakta güçlük yaşıyor. Bu nedenle camide yaptığımız aşılar bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

"İlgi yoğun"

Sağlık çalışanlarından Başak Ezgi Yıldırım ise, "Bu aşılamayı tüm halkımızın yapması gerekiyor gördüğümüz kadarıyla yoğun bir ilgi var daha kolay ulaşım açısından cami avlusu seçildi. Güzel bir uygulama insanların daha fazla bilgilendirilmesi açısından hem de ulaşım kolaylığı açısından." Şeklinde konuştu.