Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü - Son Dakika

Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü
6 saat önce
Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre olay Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. - İSTANBUL
Son Dakika Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşananlar güvenlik kamerasında Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Son dakika: Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü