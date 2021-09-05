Bahçelievler'de ?80'ler 90'lar Festivali? - Son Dakika

Bahçelievler'de düzenlenen 80'ler ve 90'lar Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 80'ler-90'lar Festivali, Hasan Doğan Spor Kompleksi açık otoparkında yapıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaşın katıldığı festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde geleneksel Türk tiyatrosuna ait orta oyunu, Hacivat-Karagöz ve animasyon gösterilerinin yanı sıra çeşitli akrobatik performanslar da sergilendi. Festival kapsamında çocuklar için hazırlanan oyun alanlarında; langırt, basket makinası, şut çekme sahası, air hockey, denge similatörü ve tüplü ateri gibi 80'li ve 90'lı yıllarda popüler olan oyunlar oynandı.

Vatandaşların 80'li ve 90'lı yılların ruhuna uygun hatıra fotoğrafı çekinebilmeleri için oluşturulan alanlarının yanında sıra yine bu döneme göre düzenlenen sokaklarda 9 taş, sek sek, bilye araba, tel araba ve çember gibi oyunlar da oynanabiliyor. Festivalde ayrıca nostaljik bir görünüm eşliğinde vos vos ve transit arabalar da yer aldı.

İlk gününde Doğukan Manço sahne aldığı festival, bugün Retrobüs grubu sahnesiyle son bulacak.