Bahçelievler'de açık kahvehaneye baskın: 20 kişiye 63 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de açık kahvehaneye baskın: 20 kişiye 63 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Bahçelievler'de açık kahvehaneye baskın: 20 kişiye 63 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, Pandemi Kurulu kararlarına rağmen açık tutulan kahvehaneye polis ekiplerince düzenlenen baskında 20 kişi yakalanarak 63 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bahçelievler'de açık kahvehaneye baskın: 20 kişiye 63 bin lira ceza kesildi, System.String[]

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, Pandemi Kurulu kararlarına rağmen açık tutulan kahvehaneye polis ekiplerince düzenlenen baskında 20 kişi yakalanarak 63 bin lira cezai işlem uygulandı. Sultanbeyli'de ise kaçak maske imalathanesine yapılan operasyonda 76 bin ürün ele geçirildi.


İlk olay dün Bahçelievler, Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde "kıraathane" olarak faaliyet gösteren bir adreste meydana geldi. İlçe genelinde devriye görevi sırasında bir kahvehanenin açık olduğunu fark eden Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Kahvehaneye giren polis ekipleri tarafından, mekanın açık olduğu ve içeride iş yeri sahibi Fırat Y.'nin yanı sıra toplam 20 kişi olduğu tespit edildi.


İş yeri sahibi ile birlikte kahvede bulunan 20 kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanmak üzere karakola götürüldü. Yakalananlara ilgili madde uyarınca her bir kişiye 3 bin 180 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı. Yasağa rağmen faaliyet gösteren kıraathane ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.


Sultanbeyli'de kaçak maske imalathanesine baskın


İkinci operasyon Sultanbeyli'de gerçekleştirildi. Yeni tip Korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında denetimlerine ara vermeden Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde bir tekstil atölyesine baskın düzenledi. Gazi Mahallesinde bulunan bir işyerinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisi alan polis, zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince söz konusu adreste yapılan aramalarda, satışa ve kullanıma hazır 76 bin adet kaçak maske ele geçirildi.


Ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen işyeri zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. - İSTANBUL

Bahçelievler, Sultanbeyli, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:13 Kaynak: İHA

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