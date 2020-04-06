BAHÇELİEVLER'DE AÇIK OLAN İNTERNET KAFELERE VE MÜŞTERİLERİNE CEZA - Son Dakika

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BAHÇELİEVLER'DE AÇIK OLAN İNTERNET KAFELERE VE MÜŞTERİLERİNE CEZA
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'de yasağa uymayıp açık olan iki internet kafenin sahiplerine 3 bin 150 lira, kafedeki 8 müşteriye de kişi başına 789 lira idari para cezası kesildi.
BAHÇELİEVLER'de yasağa uymayıp açık olan iki internet kafenin sahiplerine 3 bin 150 lira, kafedeki 8 müşteriye de kişi başına 789 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de koronavirüs salgını nedeniyle yayımlanan genelgeyle kapalı olması gereken iki internet kafenin açık olduğunu tespit etti. Ekipler kafelere operasyon düzenledi. Kafelerin sahiplerine toplam 3 bin 150 lira, yasağa uymayarak kafelere giden 8 müşteriye de kişi başına 789 lira idari para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:53 Kaynak: DHA
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