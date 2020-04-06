Bahçelievler'de açık olan internet kafelere ve müşterilerine ceza - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de yasağa uymayıp açık olan iki internet kafenin sahiplerine 3 bin 150 lira, kafedeki 8 müşteriye de kişi başına 789 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de koronavirüs salgını nedeniyle yayımlanan genelgeyle kapalı olması gereken iki internet kafenin açık olduğunu tespit etti. Ekipler kafelere operasyon düzenledi. Kafelerin sahiplerine toplam 3 bin 150 lira, yasağa uymayarak kafelere giden 8 müşteriye de kişi başına 789 lira idari para cezası kesildi.