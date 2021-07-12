Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı - Son Dakika

15 Temmuz Derneği ve Bahçelievler Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Adım Adım 15 Temmuz Sergisi" açıldı.

Bahçelievler Belediye binası önünde kurulan çadırda yer alan fotoğraf ve dijital sergi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. 15 Temmuz gecesine ait fotoğrafların yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerce şehit edilen Yılmaz Ercan'ın motosikleti de sergide yer aldı.

'O GECE SİNSİ PLANLARI UYGULAMAYA KALKANLAR DERSLERİNİ ALDILAR'

15 Temmuz gecesi Türk milletinin destan yazdığını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "O gece yıllardır düşündükleri o sinsi planları uygulamaya kalkanlar derslerini aldılar. Irak gibi, Libya gibi tüm dünyayı dizayn etmek isteyen o güçlere, o FETÖ ekibine onlara karşı dik duran, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde burada rahatlıkla duruyoruz. O gece her siyasi partiden, her düşünceden, her mezhepten, her şehirden, her ırktan arkadaşımızla toplandık" dedi.

'ALLAH'IM BİZİM BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN'

15 Temmuz gecesi şehit olan Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, 'Allah'ım bir daha bize 15 Temmuz yaşatmasın, hainlerden fırsat vermesin. Ama bizler uyanık olacağız. Uyanık olmamız lazım ki bir daha bu günleri yaşamayalım. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah'ım bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızı da sağlık sıhhat versin. Bizim başımızdan ayırmasın ki bu hain fırsat bulmasınlar" ifadelerini kullandı.

'BİZZAT YAŞADIĞIMIZ, ÖMÜR BOYU HATIRLAYACAĞIMIZ ANLAR'

15 Temmuz'a dair sergilerin önemli olduğunu kaydeden Şehit İlhan Varank'ın ablası ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Arslantürk, "O gece gözlerimizle görüp zihinlerimize kazıdığımız görüntüler var. Bizzat yaşadığımız, ömür boyu hatırlayacağımız anlar, kişiler var. Bir kısmımız da ömür boyu vücutlarında izlerini taşıyacak, gazilerimiz gibi. Bir de o günün izini taşıyan simgeler var, buradaki motosiklet gibi. Bu sergide yer alanlar o gecenin hafızamızda çok uzun süre canlı kalmasına vesile oluyorlar. O yüzden çok önemliler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sergi ziyaretçilere açıldı.