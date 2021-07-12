Üye Girişi
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı - Son Dakika

Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı

12.07.2021 19:32

15 Temmuz Derneği ve Bahçelievler Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Adım Adım 15 Temmuz Sergisi" açıldı.

15 Temmuz Derneği ve Bahçelievler Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Adım Adım 15 Temmuz Sergisi" açıldı.

Bahçelievler Belediye binası önünde kurulan çadırda yer alan fotoğraf ve dijital sergi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. 15 Temmuz gecesine ait fotoğrafların yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerce şehit edilen Yılmaz Ercan'ın motosikleti de sergide yer aldı.

'O GECE SİNSİ PLANLARI UYGULAMAYA KALKANLAR DERSLERİNİ ALDILAR'

15 Temmuz gecesi Türk milletinin destan yazdığını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "O gece yıllardır düşündükleri o sinsi planları uygulamaya kalkanlar derslerini aldılar. Irak gibi, Libya gibi tüm dünyayı dizayn etmek isteyen o güçlere, o FETÖ ekibine onlara karşı dik duran, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde burada rahatlıkla duruyoruz. O gece her siyasi partiden, her düşünceden, her mezhepten, her şehirden, her ırktan arkadaşımızla toplandık" dedi.

'ALLAH'IM BİZİM BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN'

15 Temmuz gecesi şehit olan Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, 'Allah'ım bir daha bize 15 Temmuz yaşatmasın, hainlerden fırsat vermesin. Ama bizler uyanık olacağız. Uyanık olmamız lazım ki bir daha bu günleri yaşamayalım. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah'ım bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızı da sağlık sıhhat versin. Bizim başımızdan ayırmasın ki bu hain fırsat bulmasınlar" ifadelerini kullandı.

'BİZZAT YAŞADIĞIMIZ, ÖMÜR BOYU HATIRLAYACAĞIMIZ ANLAR'

15 Temmuz'a dair sergilerin önemli olduğunu kaydeden Şehit İlhan Varank'ın ablası ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Arslantürk, "O gece gözlerimizle görüp zihinlerimize kazıdığımız görüntüler var. Bizzat yaşadığımız, ömür boyu hatırlayacağımız anlar, kişiler var. Bir kısmımız da ömür boyu vücutlarında izlerini taşıyacak, gazilerimiz gibi. Bir de o günün izini taşıyan simgeler var, buradaki motosiklet gibi. Bu sergide yer alanlar o gecenin hafızamızda çok uzun süre canlı kalmasına vesile oluyorlar. O yüzden çok önemliler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sergi ziyaretçilere açıldı.

Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı

Bahçelievler, 15 Temmuz, Şehit, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı - Son Dakika


Son Dakika

Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü 00:30 Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi 23:36 Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen 23:23 Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen
Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek 22:41 Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı 22:00 Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti 21:22 Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı 20:40 İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var 18:58 Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük         
00:35
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor         
23:40
Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu         
23:23
Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükseldi Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükseldi         
23:07
Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı         
22:10
Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor         
21:32
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu         
19:11
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var         
18:07
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak         
17:23
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 00:45:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement