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Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz' sergisi açıldı - Son Dakika

Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz' sergisi açıldı

12.07.2021 20:38

Bahçelievler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan 'Adım Adım 15 Temmuz' sergisi açıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan 'Adım Adım 15 Temmuz' sergisi açıldı. 15 Temmuz gecesine ait fotoğrafların yer aldığı sergide şehit Yılmaz Ercan'ın motosikleti de yer aldı.

Bahçelievler Belediyesi'nin 15 Temmuz Derneği ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırladığı 'Adım Adım 15 Temmuz' isimli sergi açıldı. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, şehit İlhan Varank'ın ablası ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Arslantürk ile milletvekilleri, gazi ve şehit yakınları katıldı. 15 Temmuz gecesine ait fotoğrafların yanı sıra sergide 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerce şehit edilen Yılmaz Ercan'ın motosikleti de yer aldı.

"İSTİKLAL SAVAŞI'NIN BENCE İKİNCİSİ"

Açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Şu anda biz 2021 yılının bu temmuzunda, bu sıcakta burada Suriye gibi, Irak gibi bütün dünyayı dizayn etmek isteyen o güçlerin, o FETÖ ekibinin, ona emir verenlere karşı dik duran sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde rahatlıkla duruyoruz. Sadece burada durmuyoruz arkadaşlar. İstiklal Savaşı'nın bence ikincisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bence devamı, biz burada durduğumuz gibi ticaretimizi rahat yapıyoruz. Siyasetimizi, her partiden rahat yapıyor. Pandemi vardı, sinemalar, tiyatrolar kapalıydı, şimdi hepsi açıldı. Rahat bir şekilde kafeye gidebiliyorsak, yemek yiyebiliyorsak, yüzebiliyorsak, rahat hareket edebiliyorsak, memleketimize gidebiliyorsak işte o gece dik duran cumhurbaşkanımızın sayesinde. Allah ömrüne ömür katsın. O gece biliyorsunuz tanklar yürümeye başladı, önlerinde duran arkadaşlar var, onlardan da Allah razı olsun. Bizler de acizane burada şehitlerimizin, sizlerin yazdığı destan gibi bizlere düşen bir vazife olarak, Bahçelievler'deki her siyasi partiden, her düşünceden, her mezhepten, her şehirden arkadaşımızla ilçemizi savunduk. Bir emniyet müdürlüğümüz var, 3 tane karakolumuz var, onlara bölüştük ve yaklaşık bin tane arkadaşımız, vatandaşımız Bahçelievler'e o darbe girişimcilerinin gelmesini engelledi. Ayrıca havalimanı yakın olduğu için buradan çok arkadaşımız havalimanına gitti" diye konuştu.

"GÖZLERİMİZLE GÖRÜP ZİHNİMİZE KAZIDIĞIMIZ FOTOĞRAFLAR VAR"

Açılışta konuşma yapan şehit İlhan Varank'ın ablası ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Arslantürk, "Herkesin o günü, o gecesi, o anı var. Gözlerimizle görüp zihnimize kazıdığımız fotoğraflar var. Bizzat yaşadığımız, ömür boyu hatırasını devam ettireceğimiz, saklayacağımız yaşanmışlıklarımız var. Bir kısmımızda gazilerimizde olduğu gibi ömür boyu o günün izlerini vücutlarında taşıyor olacaklar, belki eksikliğini. Bir de simgesel o günün izini taşıyan motosiklet gibi, derneğimizde araçlarımız var. Unutmayacağız, unutturmayacağız dedik ya, bu araçlar ve o geceye ait fotoğraflar çok uzun süre hafızamızda canlı kalmasına sebep oluyor. Dün Bursa'daydık, bugün Bahçelievler'deyiz. Buradaki araçlar kesinlikle film için, senaryo gereği hazırlanmış araçlar değiller. Gerçekler, hatıralarımız, anlattığımız her şey gerçek. O yüzden çok önemli bir sergi" diye konuştu.

(Volkan Kayalar/İHA)

Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz' sergisi açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz' sergisi açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz' sergisi açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz' sergisi açıldı

Bahçelievler, 15 Temmuz, Şehit, Milli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz' sergisi açıldı - Son Dakika


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