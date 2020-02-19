Bahçelievler'de ağır hasarlı binaların yıkılmasına devam ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de ağır hasarlı binaların yıkılmasına devam ediliyor - Son Dakika

Bahçelievler'de ağır hasarlı binaların yıkılmasına devam ediliyor

6 saat önce

Bahçelievler'de dün başlatılan ağır hasarlı binaların yıkımına bugün de devam ediliyor.

Bahçelievler'de ağır hasarlı binaların yıkılmasına devam ediliyor, System.String[]

Bahçelievler'de dün başlatılan ağır hasarlı binaların yıkımına bugün de devam ediliyor. 6 katlı binanın yıkım işlemi havadan görüntülendi.


Bahçelievler Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 26 Eylül 2019'da tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremde ağır hasar alarak boşaltılan ve bir anda çöken binanın ardından harekete geçmişti. Dün başlayan riskli binaların yıkımına bugünde devam ediliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, yine daha önce depremde ağır hasar alarak boşaltılan Siyavuşpaşa Mahallesi, Gonca Sokak bulunan 6 katlı binanın yıkımına başlandı. Binanın 4 dükkan ve 12 daireden oluştuğu öğrenildi. - İSTANBUL

Bahçelievler, Silivri, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı
Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok Serin ve yağışlı hava yarın sabahtan Pazar gününe kadar yurt genelinde etkili olacak Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:24:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de ağır hasarlı binaların yıkılmasına devam ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]